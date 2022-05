Nasce filho de Rihanna e A$AP Rocky

De acordo com o TMZ, o primeiro herdeiro do casal nasceu na última sexta-feira (13.05)

Nasceu! Após uma gestação em que quebrou todos os padrões ao escolher looks de maternidade para lá de fashionistas, Rihanna deu à luz seu primeiro filho com A$AP Rocky nos Estados Unidos. Segundo tabloides internacionais, o parto, supostamente de um menino, aconteceu no dia 13, mas a notícia foi somente divulgada agora. O nome da criança ainda não foi revelado.

A gravidez da Rihanna

Em janeiro desse ano, Rihanna revelou que estava grávida do rapper, quando o casal foi flagrado durante um passeio pelas ruas de Nova York. Em poucos segundos, a revelação se tornou um dos mais comentados do dia na internet ganhando o segundo lugar dos “assuntos do momento” no Twitter.

E o look de RiRi para exibir a nova silhueta não poderia ser mais fashionista: deixando a mostra a barriguinha crescente, ela surgiu a bordo de um casaco pink vintage da Chanel (parte da coleção de inverno 1996) combinado com jeans e acessórios da Chanel e Christian Lacroix.

O fotógrafo de moda e de celebridades Miles Diggs, também conhecido como Diggzy, foi quem capturou o casal andando de mãos dadas pelas ruas nova-iorquinas enquanto a neve caía ao redor. Em um dos cliques, o rapper beija a cabeça de sua namorada.