Nas últimas 24 horas, sete pessoas foram presas pela PMAM no estado

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu sete pessoas e apreendeu um adolescente durante os patrulhamentos ostensivos realizados nas últimas 24 horas no estado. As ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios de Autazes e Itacoatiara.

Entre a manhã de terça-feira (10/05) e a manhã desta quarta-feira (11/05), os policiais militares retiraram de circulação cerca de 900 porções de entorpecentes, sete armas de fogo e 24 munições.

Na noite de desta terça-feira (10/05), os policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), prenderam dois homens, de 21 e 23 anos, no bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus. A dupla estava em uma motocicleta sem placa, e em posse de três porções médias de cocaína. Os suspeitos foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Os policiais militares do patrulhamento em motocicletas da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), apreenderam na madrugada de hoje (11/05), 216 trouxinhas de oxi, 280 trouxinhas de cocaína, um aparelho celular e R$ 169 em espécie em uma residência no bairro Compensa, zona oeste da cidade.

De acordo com o relatório, o suspeito avistou a guarnição, e abandonou os entorpecentes com a companheira. A mulher de 27 anos foi encaminhada ao 19º DIP para os procedimentos cabíveis.

Interior

Em Itacoatiara (a 175 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam um homem pelo crime de tráfico de drogas, na noite desta terça-feira (11/05). A prisão aconteceu durante patrulhamento de rotina, o infrator apresentou atitude suspeita, tentou fugir da guarnição, e foi capturado. Com ele, foram apreendidas 118 porções de oxi, uma pistola calibre 38, 11 munições, uma balança de precisão e R$ 225 em espécie.

O suspeito foi conduzido até a 2ª Delegacia Regional do Município para os procedimentos cabíveis.