Nas últimas 24 horas, sete pessoas foram presas durante patrulhamentos realizados no Amazonas

Durante as ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), sete pessoas foram presas e dois adolescentes foram apreendidos, entre a manhã de ontem (23/01) e as primeiras horas desta terça-feira (24/12). As prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação cerca de 31 porções de drogas, duas armas de fogo, sete munições e uma quantia de R$14,75 em dinheiro. A maioria das prisões foi efetuada por crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

No bairro Centro, zona sul de Manaus, policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam um adolescente, de 16 anos, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Com o infrator foram apreendidas uma trouxinha média de oxi, 11 trouxinhas de oxi, um celular, de cor preta, marca Samsung A02 e R$14,75 em espécie. O suspeito foi levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

Policiais militares da Força Tática prenderam três homens, com idades entre 22 e 42 anos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e roubo, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital. E foram apreendidos um celular Samsung azul, um celular Samsung preto, dois revólveres, calibre 38, marca Taurus, com sete munições. O veículo roubado também foi apreendido, um Chevrolet/Onix, 1.0MT, placa PHK- 3327. Os homens foram encaminhados para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

FOTO: Divulgação/SSP-AM