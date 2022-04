Nas últimas 24 horas, PMAM prende 13 pessoas em ações de policiamento na capital e interior

Crimes como tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo motivaram prisões

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 13 pessoas entre a manhã de segunda-feira (18/04) e a madrugada de hoje (19/04). As ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios de Boca do Acre, Ipixuna e Maués.

Ao todo, foi apreendido mais de 1 quilo de entorpecente, além de duas armas de fogo, munições e dinheiro em espécie. A PMAM também cumpriu um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Na manhã de segunda-feira (18/04), policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 20 anos, por tráfico de drogas, no bairro São Francisco, zona sul.

Durante abordagem, o suspeito foi flagrado em posse de 42 porções de oxi no beco Mossoró, onde confessou que comercializava os entorpecentes. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais da Força Tática prenderam, na tarde desta segunda-feira (18/04), três homens com idades entre 19 e 25 anos, no bairro São José Operário, zona leste de Manaus.

A prisão aconteceu durante patrulhamento de rotina na rua Amazonas, onde os suspeitos transitavam em um veículo de cor cinza quando foram abordados. Durante a revista, foram encontrados uma porção de maconha, uma porção de cocaína e duas de oxi, além de R$ 40 em espécie.

Interior

Em Boca do Acre (a 1.028 quilômetros da capital), policiais da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) prenderam um homem de 33 anos em posse de mais de um quilo de maconha prensada e uma balança de precisão. A ação ocorreu na tarde de segunda-feira (18/04), durante abordagem de rotina.

O homem recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi levado em seguida para a 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

(Foto: Divulgação/SSP-AM)