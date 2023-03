Nas últimas 24 horas, 18 pessoas foram presas durante patrulhamentos realizados no Amazonas

Entre a manhã de quinta-feira (09/03) e as primeiras horas desta sexta-feira (10/03), 18 pessoas foram presas durante as ações da Secretaria Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Codajás, Lábrea, Nova Olinda do Norte e Presidente Figueiredo.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação, sete armas de fogo, 56 munições, R$1.099 em dinheiro e cerca de 12 quilos de entorpecentes. A maioria das prisões foi efetuada por suspeita dos presos terem envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

No Ramal do Areal, rodovia BR-174, zona oeste de Manaus, policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB) prenderam um homem, de 33 anos, por porte ilegal de arma de fogo e crimes contra o meio ambiente. Com o suspeito, foi apreendido um tatu abatido, quatro pacas abatidas, quatro armas e 31 munições. Ele foi encaminhado para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e à Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) para os procedimentos cabíveis.

Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam uma mulher, 30, pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Compensa, zona oeste da capital. Com a suspeita, foram apreendidas 76 trouxinhas e uma porção de oxi, e 20 papelotes de maconha. A suspeita foi conduzida para o 19°DIP.

Interior

No município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam dois homens e uma mulher, com idades entre 23 e 25 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Com os suspeitos foram encontrados 11 quilos e 665 gramas de maconha do tipo skunk, um veículo e dois celulares. Os infratores foram levados à delegacia do município.

As outras prisões ocorreram nos municípios de Codajás, Lábrea e Nova Olinda do Norte.

FOTO: Divulgação/SSP-AM