Nas últimas 24 horas, 16 pessoas foram presas durante patrulhamentos realizados no Amazonas

Entre a manhã de segunda-feira (16/01) e as primeiras horas desta terça-feira (17/12), 16 pessoas foram presas e três adolescentes foram apreendidos durante as ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Uma das prisões foi registrada em Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus), onde foram apreendidos 388 quilos de entorpecentes.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação cerca de 390 quilos de drogas, uma arma de fogo, seis munições e uma quantia de R$1.507 em dinheiro. A maioria das prisões foi efetuada por suspeita dos presos terem envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

A maior apreensão ocorreu na tarde de segunda-feira, quando policiais da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Barcelos, apreenderam 388 kg de entorpecentes. A droga foi encontrada em um fundo falso de uma embarcação de pequeno porte, durante atendimento a uma denúncia. Dois suspeitos foram presos.

Essa é a terceira grande apreensão realizada pelas forças de Segurança Pública, em uma semana. No último dia 09/01, em duas ocorrências distintas, foram apreendidos 1,1 tonelada de entorpecentes.

Outras prisões

Em Manaus, no bairro São José Operário, zona Leste, policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem, de 21 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Em posse do suspeito foi apreendido porções de entorpecente, uma balança de precisão digital e R$44 em dinheiro. O suspeito foi levado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Policiais militares da 30ª Cicom prenderam um homem, de 21 anos e apreenderam uma adolescente de 16 anos, pelo ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo. A detenção foi efetuada no bairro Cidade de Deus, na zona Leste da capital. Com a dupla foi apreendido um revólver taurus, calibre 38, com seis munições intactas. Os suspeitos foram encaminhados ao 14°DIP.

FOTOS: Divulgação/SSP-AM