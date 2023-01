Nas últimas 24 horas, 11 pessoas foram presas durante patrulhamentos realizados no Amazonas

Entre a manhã de quarta-feira (18/01) e as primeiras horas desta quinta-feira (19/12), 11 pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido durante as ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Codajás e Fonte Boa.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação cerca de 115 porções de drogas, duas armas de fogo, seis munições e uma quantia de R$128 em dinheiro. A maioria das prisões foi efetuada pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

No bairro Coroado, zona leste de Manaus, policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem, de 19 anos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Em posse do infrator foi apreendido um revólver, calibre 32, com numeração raspada e R$19 em espécie. O suspeito foi levado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais militares da 10ª Cicom prenderam um homem, de 20 anos, pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital. Com o infrator foi três porções médias, aproximadamente 221 gramas, de cocaína, uma trouxinha de oxi, duas trouxinhas de maconha, uma balança de precisão, cafeína para mistura, plástico para embalagem, tesoura, dois celulares, de marca Samsung, um carregador e R$109 em espécie. O homem foi encaminhado ao 19°DIP.

Interior

No município de Codajás (a 240 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam um homem, de 46 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Em posse do mesmo foi encontrado uma porção de cocaína, uma porção de oxi, uma bolsa pequena e uma balança de precisão. Ele foi levado à 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

A outra prisão ocorreu no município de Fonte Boa.

Fotos: Carlos Soares – SSP-AM