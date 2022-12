“Não terá condições…”; Rodrigo Lasmar traz ‘bomba’ e Tite perde mais um titular na Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira acaba de confirmar sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer a Suíça por 1 a 0. A partida foi complicada para os brasileiros, mas Casemiro acertou um belo chute no final da partida e confirmou mais três pontos. Mas outro assunto veio à tona nos bastidores, Rodrigo Lasmar, médico da seleção.

Após a vitória de ontem, Alex Sandro foi substituído com dores musculares. Exames apontaram uma lesão e o atleta está fora da partida contra Camarões. “Sobre o jogo de ontem, Alex Sandro sentiu dores no quadril esquerdo, ele não teve condições de continuar na partida. Hoje pela manhã foi reavaliado, nós pedimos exame de imagem, uma ressonância magnética. Ela evidenciou lesão muscular no músculo do quadril esquerdo. O atleta não terá condições na próxima partida contra Camarões. Ele segue em tratamento para a que a gente possa recuperá-lo o quanto antes”, disse Lasmar.

relato do atleta

Após o confronto diante da Suíça, na zona mista, Alex Sandro havia falado sobre o ocorrido. “Eu senti um cansaço a mais, mas me sinto bem e espero estar 100% para o próximo jogo.” Por outro lado, o departamento médico da seleção optaram pela realização do exame, que acabou identificando o problema. O lateral já está em tratamento no hotel.

Leia mais: “É um baita jogador”; Casemiro não se contém e dá ‘chuva de elogios’ para parça na Seleção Brasileira

Sobretudo, já classificada para as oitavas de final, a Seleção Brasileira joga apenas para cumprir tabela na próxima sexta-feira (2), mas precisa ao menos de um empate para garantir a primeira colocação do grupo sem depender de resultados. A partida contra a Seleção Camaronesa está marcada para às 16h, no Estádio Lusail.