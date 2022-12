“Não tem metade da minha força”, diz Leonardo sobre filhos

Nesta última quarta-feira (30/11), o cantor Leonardo, de 59 anos, concedeu uma entrevista exclusiva para a coluna Léo Dias, do portal “Metrópoles” e conversou com o repórter Daniel Neblina durante o cruzeiro temático “Cabaré”, liderado por ele e Bruno & Marrone. Na ocasião, o sertanejo surpreendeu a todos quando o assunto foi seus filhos.







Leonardo fala sobre filhos: “Se juntar todos eles não dá metade da minha força”







Ao ser questionado se consegue se enxergar em algum dos filhos e se vê algum deles como ele foi há anos atrás, Leonardo disse que se vê como alguém superior: “Eu sou bem melhor que eles, pode juntar todos eles que não dá metade da minha força de vontade, da minha serenidade, da minha seriedade, apesar das brincadeiras que faço.“, disse logo a princípio.







Para o cantor, apesar das semelhanças físicas, os filhos seguiram trajetórias muito diferentes da dele, algo que ele não queria: “Sem dúvida, parecidos fisicamente, em algumas tiradas, algumas palavras… Mas eu gostaria muito que eles seguissem muitas das coisas que eu fiz em minha vida, mas cada qual tem sua vida, vai para onde quiser.“, acrescentou.







Relembre







Segunda-feira (28/11), o site também publicou uma entrevista com o famosos que falou, pela primeira vez, sobre sua relação com o filho caçula, João Guilherme, 20. Na ocasião, o famoso destacou que enxerga algumas semelhanças entre os dois: “Eu acho o João Guilherme muito sincero, acho que ele fala o que ele pensa, ele é um baita de um moleque. Você perguntou se tem alguém que parece um pouco comigo, ele é meio bocudo, meio falador e parece um pouquinho por esse lado.“, afirmou o músico.









Em seguida, o cantor falou sobre o posicionamento político filho mais novo: “As ideologias dele, eu não tenho nada a ver com isso, isso é dele, ele já é de maior . Eu apoio as coisas certas que ele faz, se fizer coisas erradas eu jamais vou apoiar, nem a ele e nem a ninguém.“, pontuou por fim.







