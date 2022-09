“Não quero que vá agora” ; Mbappé abre o jogo e revela pedido que foi levado em consideração ao renovar com PSG

Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain e Real Madrid foram protagonistas de uma verdadeiro novela que perdurou por algumas janelas de transferência. Muito se especulou sobre o desejo do camisa 7 abandonar o Parque dos Príncipes para defender o clube merengue que também se mostrou disposto a abrir os cofres e investir no jogador parisiense.

Mbappé admitiu em entrevista ao “New York Times”, que ficou indeciso sobre seu futuro por não saber o que aconteceria e ainda que sempre teve uma relação indireta com o clube espanhol. “Nunca estive ali, mas parece como se fosse minha casa ou algo parecido”, afirmou o jogador que mesmo tendo rejeitado a tentadora oferta do Real Madrid, afirmou que continuaria tendo carinho pelos merengues.

Em meio a toda polêmica indefinição do jogador, o atleta recebeu diversos conselhos. E entre aqueles que decidiram indicar um caminho para Mbappé, chamou atenção para ninguém menos que o presidente da França, Emmanuel Macron, que procurou o jogador para pedir que ele permanecesse atuando no país, sendo um empurrãozinho extra que o PSG precisava para renovar com o atleta.

“Jamais imaginei que falaria com o presidente sobre meu futuro, o futuro de minha carreira. É algo louco, realmente louco. Ele me disse: ‘Quero que fique. Não quero que vá agora. É muito importante para o país. Tem tempo para ir, pode ficar mais um pouco’”, recordou Mbappé, admitindo também que pedido do presidente foi colocado na balança no momento de tomar sua decisão e definir seu futuro.