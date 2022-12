‘Não foi só uma promessa, está sendo cumprido’, comemora morador com avanço da pavimentação do Ramal Nova Esperança

Os moradores, comerciantes e produtores rurais do Ramal Nova Esperança, localizado no Km 62 da rodovia estadual AM-070, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), comemoram o avanço das obras de pavimentação do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

O avicultor José Rodrigues, de 42 anos, ressalta que já pensou em desistir da própria empresa, granja São José, por não ter condições de passar com os veículos de entrega pelo ramal.

“Nosso ramal não foi só uma promessa, nós estamos vendo que está sendo cumprida. Hoje eu tenho uma empresa que está gerando 42 empregos diretos aqui na comunidade, e fico muito feliz com essa pavimentação, que ao longo dos anos a gente vinha sofrendo. Já cheguei a pensar em desistir de trabalhar com ovos, gastava mais de 40 minutos pra sair daqui, era cheio de buracos, completamente inviável”, disse.

A pavimentação do ramal é uma demanda antiga da população. A via, que não conta com sistema de drenagem, estava com a camada asfáltica completamente deteriorada por conta das chuvas.

“Antes, para gente chegar no final do ramal, a gente gastava quase meia hora, agora em cinco minutos você chega. Essa pavimentação é uma coisa muito maravilhosa para nós. Eu agradeço ao governo por esse trabalho”, ressaltou o comerciante Antônio Monteiro, 60.

Investimento

Com investimento no valor de R$ 15,4 milhões, a obra contempla serviços nos 6,5 quilômetros do ramal, com serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização.

A pavimentação do ramal irá beneficiar mais de 500 famílias que vivem em comunidades no entorno da via, que são as do Bom Jardim, São Raimundo, Indígena Rosa Vermelha, Rei David, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (lago), Nossa Senhora do Livramento (Paru) e Vale da Benção.

“No Ramal Nova Esperança nós já terminamos o serviço de terraplanagem. Nos outros dois ramais vamos começar o serviço de drenagem, e já estamos começando a fazer a parte de limpeza no Ramal do Paru”, explicou Arthur Gonçalves, engenheiro fiscal da Seinfra.

FOTOS: Roberto Carlos/Secom