“Não é minha seleção”; Após polêmica com dancinhas, Tite manda a real sobre críticas a Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira foi alvo de polêmica devido as comemorações com dança a cada gol marcado pela equipe, principalmente no duelo contra a Coreia do Sul. Um dos críticos foi o ex-jogador irlandês do Manchester United, Roy Keane, que viu a atitude brasileira como desrespeitosa. Por outro lado, o também ex-jogador norte-americano Alexi Lalas saiu em defesa da equipe canarinho.

Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (9), o técnico Tite defendeu seus jogadores e afirmou que lástima quem não conhece a cultura brasileira. “Não é minha seleção. É a seleção brasileira, que tenho responsabilidade de ser técnico. Eu lastimo muito e não vou fazer comentários de quem não conhece a história e cultura do Brasil, o jeito de ser. Eu respeito a cultura e o jeito que eu sou, a seleção que trabalho. É a cultura brasileira, e ela não vai desmerecer nenhum outro. É a nossa forma de ser”, declarou.

Tite ainda afirmou que fará o necessário para extrair o melhor da equipe, inclusive dançar. “Aqueles que eu trabalho e realmente me conhecem e sabem de bastidor, se tiver que dançar, vou dançar. Só que tenho que treinar mais. Pescoço é duro.”, afirmou o treinador antes do último treinamento para o duelo contra a Croácia.

Além das danças, a Seleção Brasileira tem um jeito irreverente e divertido de jogar, característica que Tite atribui ao estilo do futebol brasileiro de modo geral. “É a identidade do futebol brasileiro, não sou eu, é a geração que surgiu agora, são os técnicos de base que formaram esses atletas. Nós damos confiança para que eles possam produzir o seu melhor. É a nossa característica. Em cima dessa pressão, tem que ter coragem para jogar desta forma, mesmo correndo riscos e a carne ser cortada. E eu já vivi isso. Esse é o futebol que eu acredito, mesmo que na frente tenha carne cortada se não for campeão. Mas é para frente, é nisso que acreditamos.”, explicou.

A Seleção Brasileira entra em campo novamente nesta sexta-feira (9), para encarar a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo, às 12h, pelo horário de Brasília, no Estádio da Cidade da Educação. A partida pode ser acompanhada em tempo real pelo site Bolavip Brasil.