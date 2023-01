Na posse da nova diretoria do TJAM, Wilson Lima destaca a importância da harmonia entre os poderes

O governador Wilson Lima voltou a ressaltar que os poderes precisam trabalhar de forma harmônica para a melhoria da vida da população. A declaração foi dita nesta segunda-feira (02/01), durante a posse da nova diretoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), que passa a ter, pela primeira vez na história, duas mulheres no comando: as desembargadoras Nélia Caminha Jorge e Joana Meirelles, como presidente e vice-presidente, respectivamente, além do desembargador Jomar Fernandes, como corregedor-geral de Justiça.

Em seu discurso, o governador exaltou a escolha das desembargadoras Nélia Caminha e Joana Meirelles para a condução do TJAM pelos próximos dois anos, destacou os avanços da Corte nos últimos anos, citando a gestão que se encerra do desembargador Flávio Pascarelli, de sua vice, desembargadora Maria das Graças Figueiredos, e do corregedor, desembargador Ernesto Anselmo Chíxaro, além de ressaltar a importância da parceria entre os poderes.

“Vim como forma de reconhecimento à importância que esse Poder tem e, também, para desejar sucesso à desembargadora Nélia Caminha na nova missão, juntamente com a vice Joana Meirelles e o corregedor Jonas Fernandes. E colocar o estado do Amazonas à disposição dentro dos limites do que estabelece a Constituição, entendendo que os poderes são independentes, mas precisam caminhar de forma harmônica, porque no final das contas a gente trabalha por valores e objetivos que são comuns”, declarou Wilson Lima.

Em seus discursos, tanto o agora ex-presidente do TJAM, desembargador Flávio Pascarelli, quanto a atual presidente, desembargadora Nélia Caminha, agradeceram ao governador Wilson Lima pela presença e parceria, renovando a harmonia entre os poderes Executivo e Judiciário.

Além do governador Wilson Lima, também prestigiou a solenidade o vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza.

História

Em 131 anos de história do Tribunal, esta será a terceira vez que o Poder Judiciário do Amazonas contará com uma mulher no comando da instituição. A primeira delas chegou ao posto somente 111 anos após a instalação do Poder Judiciário no Estado – a desembargadora Marinildes Costeira de Mendonça Lima (que dirigiu a Corte entre 2002-2004). Doze anos depois, foi a vez da desembargadora Graça Figueiredo assumir o cargo (para o biênio 2014-2016).

Esta também é a primeira vez em que a administração do TJAM inicia uma gestão em janeiro. Anteriormente, a posse dos dirigentes ocorria no mês de julho. A medida considerou o princípio da eficiência na administração pública e a melhor aplicação da lei orçamentária quando feita de forma simultânea ao exercício financeiro, que, no Brasil, coincide com o ano civil.

Perfil

A nova presidente do TJAM, Nélia Caminha Jorge, nasceu em Manaus em 1963, é formada em Direito e pós-graduada em Direito Eleitoral e em Direito Civil e Processual Civil. Seu ingresso na magistratura ocorreu em 1989 e em 2015, ascendeu ao cargo de desembargadora, por merecimento.

A vice-presidente da Corte, Joana dos Santos Meirelles, nascida em 1950, é formada em Direito e Língua Portuguesa e atua como professora de Direito Eleitoral. Foi promovida ao cargo de desembargadora por merecimento em 2018.

E o novo corregedor-geral do Tribunal, Jomar Ricardo Saunders Fernandes, graduou-se em Direito e tem especialização em Direito do Estado. Ingressou na magistratura em 1986 e em 2016 foi promovido a desembargador pelo critério de antiguidade.

