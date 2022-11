Na FCecon, cirurgiões realizam capacitação em câncer colorretal

Médicos cirurgiões oncológicos da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) participam de uma capacitação nacional sobre câncer colorretal. Nesta sexta-feira (18/11) e sábado (19/11), a unidade de saúde, que é vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), recebe o SBCO Itinerante.

O evento é um projeto de educação continuada oferecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO). Em Manaus, a FCecon foi escolhida para receber a atividade, que oferece aulas práticas e teóricas a médicos cirurgiões oncológicos. A ação tem a participação da SBCO Regional Amazonas e o apoio da empresa Biotargeting.

Câncer colorretal

O câncer colorretal está entre os cinco mais comuns tratados na FCecon. Para 2022, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 230 novos casos da doença, no Amazonas.

Na avaliação do cirurgião oncológico da FCecon e presidente da SBCO Amazonas, Higino Felipe, o SBCO Itinerante é importante para o corpo clínico do hospital ao trazer informações e técnicas atualizadas.

“Este curso tem por objetivo a melhoria na formação do cirurgião oncológico e de especialidades no Amazonas. Queremos trazer, anualmente, cursos de formação para várias topografias do câncer”, disse Higino Felipe.

Capacitação

Os cirurgiões oncológicos Marcos Adriano Jota e Paulo Stevanato, da diretoria nacional da SBCO, destacaram que “o objetivo principal é disseminar o melhor cuidado perioperatório em cirurgia oncológica colorretal tanto teórico, quanto prático, pelo Brasil, sendo Manaus a primeira cidade a receber o SBCO Itinerante”.

A atualização técnica em câncer colorretal conta, ainda, com os médicos cirurgiões Marcus Valadão (RJ), Caio Mancini (SP), Eduardo Linhares (RJ) e Samuel Aguiar (SP), e a nutricionista Victoria Marzagão (PR).

Os especialistas ministram, presencialmente, aulas teóricas e a realização de procedimentos voltados à capacitação e treinamento técnico dos cirurgiões oncológicos e equipe multiprofissional da FCecon. As atividades se dividem entre o auditório da Fundação e a parte prática no Centro Cirúrgico da instituição.

Além dos cirurgiões e residentes da FCecon, participam médicos de outras unidades de saúde pública e da rede particular.

