Na abertura do Maio Amarelo, Wilson Lima anuncia mais sete mil contemplados no projeto ‘CNH Social’

Essa é a terceira lista divulgada pelo Detran-AM, totalizando até o momento 10 mil pessoas selecionadas na capital e interior

O governador Wilson Lima anunciou, nesta terça-feira (03/05), que a terceira lista de contemplados no projeto “CNH Social” já está disponível no site do programa Detran Cidadão (www.detrancidadao.am.gov.br). Nessa etapa, as vagas foram distribuídas para 60 municípios do interior do estado, com 7 mil novas pessoas contempladas.

O anúncio foi feito durante a abertura do movimento Maio Amarelo, na sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), na zona centro-sul de Manaus. Wilson Lima ressaltou que a entrega das CNHs representa uma oportunidade de geração de emprego e renda para os beneficiados.

“Nós vamos até o limite do que a Lei e as nossas condições orçamentárias nos permitirem para fazermos programas sociais como esse daqui, para ajudar a nossa população. É alguém que vai trabalhar como mototaxista, que vai trabalhar com frete, lotação, é alguém que vai trabalhar em algum tipo de transporte, num carro de aplicativo. Mas é uma oportunidade que a gente está dando”, disse o governador.

O projeto CNH Social faz parte do programa Detran Cidadão, lançado pelo governador Wilson Lima em novembro de 2021, e oferece, de forma gratuita para pessoas de baixa renda, a oportunidade de tirar a primeira habilitação ou realizar a adição ou troca de categoria para quem já é habilitado. Serão ofertadas 20 mil vagas até dezembro deste ano. Com a atual lista, 10 mil pessoas já foram selecionadas.

Para o pintor Alberto Ferreira, 38, um dos beneficiados do programa, a CNH vai ajudá-lo a concretizar novos planos para sua vida.

“Eu quero entrar nessa área de motorista. Inclusive até fiz uns cursos. E queria entrar mesmo nessa área, mas eu não tinha condições de tirar essa categoria, até porque, para mim, fica um pouco mais caro. Eu estava desempregado. Eu estava trabalhando fazendo bico de pintor de obra e é muito importante para eu tirar essa CNH agora. Foi muito bom esse projeto”, disse Alberto.

O processo para retirada da habilitação, de acordo com o Detran-AM, inicia pelos 27 municípios que possuem Posto de Atendimento Descentralizado do Detran (PAD). Nos demais municípios, os agentes dos PADs mais próximos se deslocam para iniciar o processo dos selecionados.

O Detran-AM orienta para que os selecionados fiquem atentos ao calendário de entrega de documentos e de inscrição no curso de formação. Essas informações também estarão disponíveis no site do Detran Cidadão.

Calendário – Na próxima segunda-feira (09/05), a entrega da documentação dos selecionados se inicia nos municípios de Apuí, Autazes, Barcelos, Boca do Acre, Carauari, Careiro, Coari, Eirunepé, Guajará, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Juruá, Lábrea, Manacapuru, Manicoré, Manaquiri, Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé. Cada candidato terá um dia específico para apresentar a documentação.

Para os municípios de Novo Aripuanã, Santa Isabel do Rio Negro, Pauini, Careiro da Várzea, Anori, Codajás, Envira, Itamarati, Ipixuna, Urucurituba, Silves, São Sebastião do Uatumã, Urucará, Canutama, Tapauá, Beruri, Anamã, Caapiranga, Boa Vista do Ramos, Borba, Barreirinha, Nhamundá, Benjamim Constant, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Amaturá, Tonantins, Alvarães, Uarini, Japurá, Maraã, Jutaí e Fonte Boa, a entrega começará a partir do dia 14 de maio e vai até o dia 14 de junho. O Detran enviará agentes dos municípios próximos para dar andamento ao processo dos candidatos dessas localidades.

Documentos – Para a inscrição no processo de habilitação, devem ser apresentados o original e cópia do documento de identidade com foto (RG ou CNH), comprovante de residência e o título de eleitor. O título é exigido para que se possa comprovar que o candidato reside há pelo menos dois anos no Amazonas.

É importante lembrar que, com exceção dos municípios de Parintins, Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara e Tefé, os selecionados dos demais municípios precisam apresentar duas fotos 3×4 (fundo branco), além da documentação, pois o Detran não possui captura de imagem nessas outras localidades.

Maio Amarelo – O diretor-presidente do Detran-AM, Amurinê Tomaz, ressaltou que o Maio Amarelo direciona e concentra o foco para a redução dos acidentes de trânsito em todo o mundo. E no Brasil e no Amazonas não seria diferente.

“A palavra-chave é consciência. Eu conclamo a população para que tenha consciência. Ao dirigir, ao conduzir veículo não consuma bebida alcoólica. Não é proibido consumir bebida alcoólica. O que é proibido é consumir bebida alcoólica e conduzir seu veículo. Então, eu convivo todos vocês para que se esforcem também e cada um faça sua parte”, disse Amurinê.

FOTOS: Lucas Silva/Secom