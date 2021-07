Mutirão de vacinação contra Covid-19 inicia em Urucará

No município de Urucará, na calha do Baixo Amazonas, o mutirão da campanha Vacina Amazonas contra Covid-19 iniciou às 8h, deste sábado (10/07), e segue até as 17h, na Praça Central da cidade, para pedestres e drive-thru.

A vacinação é destinada a pessoas a partir dos 18 anos. Para receber a vacinação, é necessário apresentar documento oficial com foto, com o número do RG, CPF e comprovante de residência (original e cópia).

A jovem Natácia Martins, 25, foi a primeira a ser vacinada na cidade. Ela e sua amiga chegaram umas horas antes do início do mutirão, com a expectativa de receber, segundo ela, a dose da esperança.

“Um momento muito esperado, eu acho que não só por mim, mas pela população de Urucará. É único, acho que a gente pediu muito isso pra Deus, eu, pelo menos, porque perdi muitas amigas. Então, é um momento muito esperado pela minha família”, disse.

A autônoma Juliana Aires, 23, está em fase de amamentação e destacou a importância da vacinação para sua vida e de sua família. “Estava ansiosa por esse momento, pois perdemos amigos, familiares, e muitos não tiveram essa oportunidade que estamos tendo. Eu como lactante, mãe de bebê, é muito importante esse momento e graças a Deus chegou. Viva a ciência, viva o SUS”, expressou a jovem.

Os mutirões da campanha Vacina Amazonas, anunciados pelo governador Wilson Lima, estão ocorrendo, neste sábado (10/07), em 16 postos espalhados pelas cidades de Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã. Ao todo, 696 profissionais, entre servidores do Estado e das prefeituras, estão trabalhando nos cinco mutirões.

Confira os locais de vacinação por município:

Iranduba

8h às 18h

– Praça dos Três Poderes

– UBS Fluvial do Cacau Pirera (drive-thru fluvial)

– Ginásio da Escola Izaías Vasconcelos

– Centro do Idoso

Itacoatiara

Sede do município

8h às 20h

– Avenida Parque (drive-thru)

– Escola Municipal Maria Nira Guimarães – Mutirão (pedestre)

Loading...

– Escola Municipal Jamel Amed – Centro (pedestre)

8h às 17h

– Escola Municipal Osmarina Melo – Poranga (pedestre)

Zona Rural

8h às 17h

– Escola Municipal Maria Constança Pinheiro – Novo Remanso (pedestre)

– Escola Municipal Luiza Mendes – Vila do Engenho (pedestre)

– Escola Municipal Ivo Amazonense de Moura – Vila de Lindoia (pedestre)

– Escola Campo Verde – Iporá (pedestre)

Urucará

8h às 17h

– Praça Central (drive-thru e pedestre)

Itapiranga

8h às 18h

– Praça do Sagrado Coração de Jesus (drive-thru)

– Escola Municipal Maria Rosalina (pedestre)

São Sebastião do Uatumã

8h às 18h

– Rua Álvaro Maia (drive-thru e pedestre)