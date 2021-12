MUTIRÃO DE TIRAGEM DE IDENTIDADE ATENDEU 2.158 PESSOAS EM HUMAITÁ

Uma equipe de identificação do Governo do Amazonas com apoio e suporte da Prefeitura de Humaitá, estiveram durante 03 dias, quinta, sexta e sábado no CRAS oferecendo serviços de cadastramento para Registro Geral, a denominada identidade.

Foram utilizados em nossa cidade, mais de 2.150 prontuários de identidades, entre 1° e 2° vias.

Todo esse importante serviço social se encerrou no início da noite deste ultimo sábado. O gestor municipal Dedei Lobo em companhia da primeira dama, Arnaldina Chagas estiveram presentes no encerramento das atividades do instituto de identificação da Secretaria s

Segurança Pública do Amazonas, que enviou uma numerosa equipe composta por 17 servidores.

Uma nova visita já está sendo programada.