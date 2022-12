Museu do Seringal tem programação natalina gratuita nesta quinta-feira (08/12)

Nesta quinta-feira (08/12), das 9h ao meio-dia, o Museu do Seringal Vila Paraíso recebe o Coral do Amazonas, com repertório natalino especial da programação gratuita do “Mundo Encantado do Natal” e a Missa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do estado. A programação, realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, visa fomentar o turismo e a simbologia das datas.

O secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, informa que “O Mundo Encantado do Natal” garante atrações natalinas inclusive na zona rural da capital. De acordo com o chefe da pasta, mais de 300 ações estão previstas nos 40 dias de programação, e o principal objetivo da ação é descentralizar o acesso às manifestações culturais deste período natalino.

“É uma determinação do governador Wilson Lima ocupar os espaços culturais e históricos da cidade com a programação artística natalina, que não se prende somente ao Largo de São Sebastião. É uma forma planejada de alegrar os visitantes dos ambientes culturais e fomentar a economia por meio da arte, que tem chegado a mais lugares. Temos a previsão de gerar em torno de 1,8 mil postos de trabalho, o que é muito significativo”, diz o secretário.

De acordo com o gerente do Museu do Seringal, Agnaldo Souza, a programação acontece na Capela do local e fortalece o costume dos turistas buscarem espaços culturais e aprenderem sobre a história do Amazonas.

“As apresentações levam a simbologia do Natal aos turistas, fortalecendo o costume de visitação que, além de levar a arte, ensina, por meio do espaço cultural, a história do período da borracha no século XIX, época de ascensão econômica do Amazonas. Além disso, teremos nesse dia a Missa de Nossa Senhora da Conceição, a padroeira do estado, que é uma demonstração de fé e história do povo amazonense”, conta o gerente do Museu.

Agnaldo Souza esclarece que a entrada no Museu é gratuita. No entanto, para chegar ao local, situado no igarapé São João com o afluente do Igarapé do Tarumã-Mirim, zona rural de Manaus, os turistas necessitam do transporte fluvial. O trajeto ao local é feito pelas lanchas da Cooperativa dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi (Acamdaf), certificada como transportadora turística, na Ponta Negra, zona oeste.

“Para visitar o museu, os visitantes podem embarcar nas lanchas da Acamdaf, com passagem que custa R$ 21 a ida, e R$ 21 a volta. As embarcações saem a cada uma hora da Marina do Davi”, explica o gerente.

O Museu do Seringal apresenta espaços que reproduzem o funcionamento do ciclo da borracha, mostram o modo de vida do seringueiro e do seringalista e, principalmente, proporcionam uma imersão histórica aos visitantes.

FOTOS: Michael Dantas/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa