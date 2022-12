Murilo Huff emociona fãs de Marília Mendonça ao matricular o filho na escola: “Já engoli o choro três vezes”

Murilo Huff é pai do pequeno Leo, fruto do relacionamento do sertanejo com a cantora Marília Mendonça. A criança faz sucesso nas redes sociais e o artista gosta de atualizar os fãs sobre o desenvolvimento do herdeiro da eterna rainha da sofrência. Nesta quinta-feira (8), o pai de primeira viagem deu uma boa notícia aos seguidores.

Emocionado, Murilo disse que matriculou Leo na escola e que estava com olhos cheios de água com o momento. Será o primeiro ano do menino no colégio e os comentários elogiaram a atitude do influenciador. “Tô matriculando o Léozinho na escola. Já engoli o choro três vezes“, escreveu o cantor em seu Twitter.

“Engole fio.. Porque a cachoeira vai vir no primeiro dia de aula que você deixar ele sozinho lá e se acabar de tristeza e ele vai virar e da só tchauzinho todo feliz.. Mas será inesquecível“, alertou uma internauta. “Meu irmão, o primeiro dia de aula do Matteo eu chorei e ele sorriu”, comentou outro.