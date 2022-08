Murilo Huff e dermatologista terminam namoro: “Levei um chute na bunda”

Murilo Huff está solteiro novamente! No último domingo, dia 21, o cantor disse ao jornal Metrópoles que chegou ao fim o relacionamento com a dermatologista Nicole Melo.

– Estou solteiro! Estávamos nos conhecendo, ela é uma pessoa incrível, mas não deu certo e tudo bem. Fui eu que levei um chute na bunda, afirmou.

O artista também comentou que o motivo do término do romance foram as diferenças na rotina e no estilo de vida dos dois:

– [Temos] Rotinas muito diferentes. A gente que vive na estrada, realmente não é fácil. Foi mais por isso mesmo, uma questão de rotina.

Vale relembrar que Huff estava se relacionando com a dermatologista desde abril de 2022. Ainda na mesma entrevista ao jornal, ele afirmou que sua prioridade sempre foi e será Léo, filho que teve junto com a saudosa Marília Mendonça.