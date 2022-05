Murilo Huff caiu do palco durante a gravação do novo DVD em São José do Rio Preto, nesta terça-feira (3/5). Logo no começo da apresentação de “Uma Ex”, ele escorregou ao cumprimentar uma fã. No entanto, rapidamente se levantou e levou na esportiva o tombo: “Isso vai dar um meme do bom”, disse aos risos.

Marília deu um empurrão no Murilo #murilohuff pic.twitter.com/oVhqRui16B — Henrique aqui (@oihenriquesilva) May 4, 2022