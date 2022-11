Murilo Huff abre o jogo sobre como está sendo a guarda compartilhada de Leo com Dona Ruth: “Unidos em prol da criação dele”

Um ano após a morte de Marília Mendonça, Murilo Huff e a mãe da artista, Dona Ruth, seguem cuidando do pequeno Léo, filho da artista com o cantor. Em entrevista para o Fantástico nesse domingo (6), Murilo comentou sobre como ele e Dona Ruth vêm tendo uma boa relação com o objetivo de dar uma boa qualidade de vida para o menino.

O cantor comentou sobre a união dele com a ex-sogra: “Estamos muito unidos em prol da criação dele. Fazer com que ele seja um homem com princípios, com valores que é o que a Marília era, uma pessoa com princípios, com valores. E é o que ela gostaria”, disse o músico.

Murilo também explicou porque ele tinha o desejo de compartilhar a guarda do filho com Dona Ruth desde que Marília morreu: “Até porque, antes do acidente, a Ruth já era a pessoa que mais cuidava dele, tanto pela rotina da Marília, quanto pela minha”, afirmou o cantor.

Dona Ruth também destacou sobre como a união com o cantor vem dando certo na nova configuração familiar: “Ele sabe que aqui é família. Lá é família. Ele ama o papai. E eu quero que ele cresça amado, muito amado, amor para todo lado, para ele não sentir tanto quando ele entender o que houve”, contou.