Municípios do interior do Amazonas recebem veículos destinados a conselhos tutelares

Entrega foi realizada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com a presença de representantes do Governo do Estado

No mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), participou da solenidade de entrega de quatro automóveis, modelo picape, para conselhos tutelares do interior do estado. A ação realizada nesta quinta-feira (20/05), em uma concessionária da zona centro-sul de Manaus, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), teve a presença da ministra Damares Alves.

Os quatro veículos são fruto de emenda parlamentar e serão destinados aos conselhos tutelares dos municípios de Amaturá, Apuí, Tonantins e Alvarães. A secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, representou o governador Wilson Lima no evento, que contou ainda com a presença de outros representantes do Governo do Estado, da Prefeitura de Manaus, do Congresso Nacional e das prefeituras municipais agraciadas com os veículos.

Segundo a ministra Damares Alves, o Governo Federal está trabalhando no fortalecimento dos conselhos tutelares do Brasil como um todo. “Eles fazem parte da rede de proteção, não são inimigos da sociedade, não são inimigos da família, são amigos das crianças. Aqui no estado do Amazonas temos muitos conselheiros tutelares. Viemos aqui entregar quatro veículos, mas também nesse estado temos que trabalhar com lanchas porque a realidade aqui é diferente”, salientou.

A secretária Mirtes Salles destacou que o Governo do Estado se sente gratificado porque os carros ajudarão na rede de proteção de crianças e adolescentes.

“Sabemos que alguns dos municípios que receberam os veículos, como Tonantins, ficam distantes da capital, mais de 860 quilômetros. Se já é difícil fazer um trabalho de combate à exploração sexual infantil aqui na capital, imagina no interior. O Governo do Estado recebe esses veículos com muita felicidade e espera que mais apoios venham, porque os nossos conselhos tutelares e os municípios do estado precisam”, frisou a gestora.

O representante da prefeitura de Amaturá, Wallace Menezes de Souza, explicou que o município encara a entrega do automóvel como de grande ajuda na eficácia dos trabalhos realizados na localidade. “É um suporte porque poderemos intensificar nossas ações voltadas à proteção de crianças e adolescentes”, disse.

FOTOS: Arthur Castro/Secom