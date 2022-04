Municípios do interior do Amazonas recebem recursos para assistência de média e alta complexidade

Repasse de verba federal foi aprovado em reunião da Comissão Intergestores Bipartite, no final de março

Autazes, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins e Tefé receberam um aumento no valor dos recursos destinados à assistência de alta e média complexidade em saúde. O acréscimo foi disponibilizado, em parcela única, para esses quatro municípios do Amazonas e tem como objetivo melhorar o atendimento e o acesso da população aos serviços de saúde.

O repasse federal foi aprovado durante a reunião da Comissão Intergestores Bipartite do Amazonas (CIB-AM), no dia 28 de março, no auditório da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), em Manaus.

Os municípios foram contemplados por meio de emenda parlamentar que disponibilizou recursos remanescentes do Ministério da Saúde (MS) para ampliar a assistência em saúde da população do interior do estado.

“Estão recebendo os recursos cinco grandes municípios do estado. São cidades que atendem não apenas a demanda de saúde de sua sede, mas de muitas comunidades e distritos da região. A determinação do governador Wilson Lima é ampliar a assistência em saúde da população do interior do estado”, ressaltou Anoar Samad, secretário de Estado de Saúde.

De acordo com o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas (Cosems), Franmartony Firmo, os recursos já foram destinados aos municípios e serão empregados conforme a necessidade das secretarias municipais de saúde.