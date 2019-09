Municípios do interior do Amazonas recebem ações de sensibilização e educação ambiental contra queimadas

O mês de setembro é considerado o período em que costuma ocorrer um aumento no número de queimadas na Região Metropolitana de Manaus (RMM). Com o objetivo de prevenir a prática nos municípios do interior do Estado, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), iniciou um ciclo de palestras de educação ambiental nas cidades de Itacoatiara, Autazes e Manacapuru. As palestras iniciaram no dia 10 e seguem até a próxima terça-feira (17) com ações de sensibilização na região. As ações também são realizadas no sul do Estado.

As atividades são desenvolvidas pela Sema em parceria com as prefeituras municipais e preveem ações pedagógicas voltadas para informar moradores e alunos da região sobre o uso do fogo nesta época do ano.

Segundo a assessora técnica do Núcleo de Educação Ambiental da Sema, Dayse Campista, o objetivo do trabalho é o de promover um “despertar”, por meio da educação ambiental, que resulte em ações concretas no combate às queimadas nessas regiões, que tradicionalmente utilizam o fogo para limpeza do terreno.

“A iniciativa envolve os secretários municipais destas cidades e busca incentivar ações que previnam as queimadas na região, além de estabelecer um reforço às atividades que já são realizadas ao longo do ano pelo Governo”, destacou a técnica da Sema.

Programação socioambiental – Englobando palestras para a população, a programação pedagógica iniciou na terça-feira (10), no município de Itacoatiara (distante 269 quilômetros de Manaus), em uma escola estadual do município.

A cidade de Autazes será a segunda a receber as atividades da secretaria, entre os dias 12 a 14 de setembro, com palestras para os produtores rurais da região e instruções para alunos das escolas locais. Já em Manacapuru, a equipe estará presente na cidade entre os dias 16 e 17 de setembro, encerrando o primeiro ciclo de atividades de educação ambiental na Região Metropolitana.

Ações na zona rural de Apuí – As ações de sensibilização também estão ocorrendo no município de Apuí – que liderou durante semanas como a cidade do Amazonas que mais registrou focos de incêndio. Nos nove primeiros dias de setembro, a cidade saiu do ranking dos municípios do Estado que estavam em situação de alerta por conta das queimadas. A melhoria é resultado das ações em campo das operações Curuquetê e Verde Brasil, coordenadas pelo Governo do Amazonas e Governo Federal, por meio do Exército Brasileiro.

Em paralelo às ações de combate e fiscalização contra queimadas e desmatamento ilegal, a equipe técnica da Sema realiza palestras com os comunitários, alertando sobre os cuidados do fogo e propondo alternativas para o descarte do lixo doméstico.

