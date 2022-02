Municípios do Amazonas são destaque na avaliação do Programa Previne Brasil

Entre os 62 municípios do estado, 25 estão com nota acima de sete e 15 estão avaliados acima de oito no ranking do Ministério da Saúde

Os municípios do Amazonas foram destaque na avaliação dos indicadores do Previne Brasil, programa do Ministério da Saúde, de acordo com os dados analisados do último quadrimestre de 2021. Manaus conquistou o primeiro lugar no ranking nacional, com o melhor desempenho na Atenção Básica.

Entre os 62 municípios do Amazonas, 25 estão com nota acima de sete e 15 estão avaliados acima de oito. Os 15 municípios do estado que alcançaram as maiores notas foram: Tapauá, Iranduba, Borba, Codajás, Manicoré, Autazes, Alvarães, Rio Preto da Eva, Anori, Maués, Urucurituba, Silves, Manaus, Barreirinha e Tefé.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde (SES-AM), Anoar Samad, os indicadores do Previne Brasil avaliam o resultado das ações estratégicas que garantem a qualidade dos serviços nos municípios. “São avaliadas áreas como pré-natal, saúde da mulher e da criança e doenças crônicas. As avaliações positivas dos municípios são resultados concretos e comprovam o trabalho do Governo do Amazonas para melhorar os indicadores de saúde”, ressaltou.

O Indicador Sintético Final (ISF), que soma o desempenho dos sete indicadores priorizados para aquele ano no Previne, indica a posição e a análise final sobre o serviço prestado à população pela Atenção Primária em Saúde (APS).

Os indicadores são: proporção de gestantes com pelo menos seis consultas de pré-natal realizadas; proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; proporção de gestantes com atendimento odontológico; cobertura de exame citopatológico; percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre; percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada; e cobertura vacinal de Poliomielite e de Pentavalente.

“Nessa avaliação, a análise dos dados necessita ser contínua e constante, tanto pelo estado quanto pelos municípios, para compreendermos melhor os desafios na execução das ações de saúde”, ressaltou a secretária executiva adjunta de Políticas em Saúde, da SES-AM, Nayara Maksoud.

Fortalecimento da Atenção Básica – Em 2021, a SES-AM realizou o “I Capacita APS do Amazonas: Fortalecendo a Atenção Primária em Saúde (APS)” com a participação de 58 dos 62 municípios do estado. O programa Previne Brasil foi foco de discussão na capacitação e, a partir do evento, foram feitas várias qualificações virtuais com direcionamento para os sistemas de informação da Atenção Básica, assim como qualificações presenciais no interior, objetivando capacitar as equipes atuantes na porta de entrada do sistema de saúde.

Programa Previne Brasil – O novo modelo de financiamento da APS, criado em 2019, altera algumas formas de repasse de transferências do MS para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três critérios: captação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas. A proposta tem como princípio a estruturação de um modelo de financiamento para aumentar o acesso das pessoas aos serviços de saúde da atenção básica.

