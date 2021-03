Município de Humaitá recebe 80 mil da Emenda Parlamentar do Deputado Cabo Maciel

EMENDA DO CABO MACIEL LIBERADA PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITÁ

Humaitá recebeu da SES, por meio do Fundo Estadual de Saúde para Fundo Municipal de Saúde do Município, o valor de R$80 mil, fruto de Emenda Impositiva de autoria do Cabo Maciel, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para o Centro de Atenção Psicossocial Mangabeira I CAPS.

Esses bens irão proporcionar, aos moradores do município e das comunidades rurais, melhor qualidade de vida, contribuindo para o desenvolvimento psicológico, físico e social de crianças, jovens e adultos, evitando ocorrência de situações de vulnerabilidade social.

“Agradeço ao governo do Estado e a SES, que agilizaram a liberação desse recurso para atender o CAPS de Humaitá/AM, que realize um excelente trabalho psicossocial no município” destacou o Deputado.