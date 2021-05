MULHERES QUE CAMINHAM NA BR 230 EM DIREÇÃO AO RESIDENCIAL RIO MADEIRA, RECLAMAM DE ASSÉDIOS E ASSALTOS DURANTE O PERCURSO

A ausência de policiamento no Residencial Rio Madeira, volta ser cobrado em rede sociais, com medo de represálias, mulheres que preferem não se identificar reclamam que estão sendo perseguidas durante o trajeto de retorno a suas casas.

O Residencial é o maior conjunto habitacional do sul do Amazonas, com 500 casas ocupadas por famílias. É preciso urgentemente a presença policial no local. O posto precisa voltar a funcionar.

“Sábado tinha um homem bêbado invadindo as casas ameaçando as pessoas de morte . Veio na minha , me ameaçando de me dar uma facada. Foi na casa da dona Rosa ameaçando de dar um tiro na cara dela, foi na casa do seu Raimundo”. Reclamou uma moradora.

Procuramos o prefeito do município para falar sobre a situação, ele nos informou que vai chamar o comandante da policial militar para juntos solucionarem esta situação.