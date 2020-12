Mulher tenta suicído em Apuí

O fato ocorreu por volta das 01:00h da manhã de domingo (12.12) o Sr. Valdir radialista da cidade de Apuí informou ao 3° SGT Trocate através do 190 que na rua Rio Queixada havia uma mulher no topo de uma Caixa d’água que têm uma altura de aproximadamente 25 metros e que estava na iminência de se jogar à baixo em uma tentativa de suicído.

Deante da denuncia uma Viatura de área composta pelo 2° SGT PM S. GOMES e o CB PM GLEICIANO, foi acionada deslocando-se até o local informado onde cosntataram a veracidade dos fatos.

A Sra. MARIA RAIMUNDA BATISTA DE MAGALHÃES estava no topo da caixa d’ água bastante alterada emocionalmente e a todo o instante ameaçando se jogar de cima à baixo, e dado momento ficou pendurada com os pés pra fora do parapeito, e segura somente pelas mãos.

Diante do fato adverso a guarnição orientou o esposo CLAUDIOMAR DA SILVA BARBOSA, que dialogasse com sua esposa, para que ela não se jogasse do alto a baixo, onde foram realizados todos os esforços necessários para preservar a vítima com vida, e evitar que ela cometesse tal insanidade, momento esse que a guarnição logrou êxito evitando que se jogasse dali de cima.

Após o susto a vítima foi encaminhada para o Hospital do município para procedimentos médicos/hospitalares, com sua vida preservada e entregue ao seio familiar.

Parabéns aos policiais militares pelo sucesso na ocorrência.

*Pela paz, Pela Ordem, Sempre Atentos.*