Mulher tenta empurrar carro sem gasolina e morre presa entre veículos

Uma mulher de 26 anos morreu prensada entre dois veículos ao tentar empurrar o carro em que estava com uma amiga. O caso aconteceu na madrugada de hoje em Ceilândia, no Distrito Federal.

Pouco antes do acidente, Raphaela Souza Lopes saiu de um bar da região na companhia da amiga. A testemunha afirmou em depoimento que conduzia o veículo, emprestado a ela por um amigo das duas que havia ingerido bebida alcoólica e preferiu não dirigir. No meio do caminho, o carro falhou por falta de combustível e as duas decidiram empurrá-lo, na tentativa de dar um “tranco” nele.

Durante as manobras, o carro teria feito um movimento brusco para a frente, fazendo com que a vítima, que estava em pé, junto à porta do motorista, se desequilibrasse e caísse, sendo prensada entre o carro do amigo e um Uno que estava estacionado na rua.

A amiga que acompanhava Raphaela chegou a acionar o socorro, mas ela foi declarada morta ainda no local do acidente, após 50 minutos de massagem cardíaca feita por bombeiros.

Em nota, a Polícia Civil do Distrito Federal informou que a cena do acidente passou por perícia e que uma investigação foi aberta para apurar o caso, sob responsabilidade da 23ª DP.