Feminicídio ocorreu supostamente após uma discussão motivada por ciúmes do companheiro.

O corpo de uma mulher, identificada como Lucimara Sales da Silva (27), foi encontrado na manhã desta segunda-feira (18), em uma residência localizada no Ramal do Acajatuba, KM 60 da Rodovia Manoel Urbano, Zona Rural de Manacapuru. De acordo com o trabalho de investigação da Polícia Civil, o principal suspeito é o marido da vítima, identificado como Ramon Barbosa dos Santos (21).