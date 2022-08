Mulher descobre que marido morreu em acidente quando estava indo almoçar com ‘namorada’

O acidente que ocorreu na Ponte do Rio Negro, teve um desfecho ainda mais triste. Além de ser informada sobre a morte do marido, o seu João Carlos Gonzaga, de 42 anos, a esposa acabou descobrindo que ele estava com uma amante no momento do acidente.

De acordo com informações preliminares, João estava em uma motocicleta com uma mulher, identificada apenas como Vanessa. Ambos estavam indo almoçar juntos, quando ele acabou colidindo contra a traseira de um caminhão que estava estacionado na avenida, após ter tido uma pane mecânica.

Ele foi arremessado contra o veículo de grande porte e acabou indo a óbito na hora. Já a moça precisou ser socorrida às pressas, pois estava grávida e ficou bastante ferida.

Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados para atender a ocorrência e isolar a área.

Para a polícia, Vanessa se identificou como a ”namorada” da vítima, porém logo depois a esposa do homem chegou e além de confirmar a morte do marido, soube que estava sendo traída, pois ela não tinha conhecimento sobre a existência da moça.

A cena triste viralizou nas redes sociais e dividiu bastante opiniões.