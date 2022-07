MTV Miaw 2022: Ludmilla, Luísa Sonza e 40 looks dos famosos

O MTV Miaw 2022 foi gravado em São Paulo na última terça-feira (26) e contou com nomes como Ludmilla, Luísa Sonza, Manu Gavassi, Any Gabrielly, além dos apresentadores Camila Queiroz e Xamã. Um ponto principal que chamou atenção no Pink Carpet foram os looks dos famosos, que apostaram em visuais bem diferentes. Confira 40 fotos das celebridades no Pink Carpet do MTV Miaw 2022!

O MTV Miaw 2022 foi gravado na última terça-feira (26), em São Paulo, mas o evento só vai ser transmitido em 28 de julho, pela TV Pluto e pelo TikTok. Por sorte, o Pink Carpet de um dos maiores eventos do Brasil foi transmitido ao vivo e conseguimos ficar de olho em todas as grandes celebridades que passaram por lá. Além dos apresentadores Camila Queiroz e Xamã e das atrações musicais, Ludmilla e Luísa Sonza, muitos outros famosos marcaram presença.

Além de looks sofisticados e elegantes, muita gente se jogou em elementos bem diferentes, que deram um toque de modernidade e criatividade ao look. Um exemplo é Gkay, que teve um dos visuais mais comentados da noite. Confira em nossa galeria 40 fotos dos visuais e veja mais detalhes das peças das celebridades.

A influencer Gkay sabe causar na web. Uma prova foi o seu look do MTV Miaw 2022, que chamou muita atenção nas redes sociais. Ela foi com vestido preto, da última coleção da Balenciaga e ainda usou adereço na cabeça, para mudar de vez o conceito mais romântico da peça.

“A inspiração do look foi esse novo desfile da Balenciaga, que eu fiquei apaixonada. E eu acho que eu vim toda princesinha, toda bonequinha, mas joguei um toque de loucura que é quem a Gkay é, né, essa mistura toda que vocês já conhecem”, afirmou Gkay ao Portal Pop Line.

Vale ressaltar que a Gessica Kayane causou também no palco do MTV Miaw, ao dar um beijão em Bianca Andrade, após uma “provocação” da empresária.

Ludmilla foi destaque no Pink Carpet

É claro que uma das principais atrações musicais da noite também marcou o seu lugar no Pink Carpet do Miaw. A voz de “Maldivas” foi com macacão todo rendado preto, com bastante transparência e algumas plumas pela manga e na base da calça. Ou seja, ela simplesmente juntou as maiores tendências do momento em um mesmo look.

As tranças marcadas foram um dos pontos altos do visual, que também foi acompanhado por detalhes rosados na make. Simplesmente impecável, fala sério!

Luísa Sonza levou Gisele ao evento

Luísa Sonza passou pelo Pink Carpet muito bem acompanhada. A cantora foi com Gisele, sua pet que é mencionada no último single “Cachorrinhas”. Para o look, Sonza foi com visual despojado, bem rasgado, com uma forte pegada street.

É a mesma vibe que vemos no último clipe da artista, o que pode indicar uma nova era por aí. Já sabemos que “Cachorrinhas” vai representar um capítulo inédito na carreira de Luísa, portanto, faz sentido.

