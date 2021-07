MP EM HUMAITÁ FARÁ CONSULTA PÚBLICA PELA REDE SOCIAL WHATSAPP

A segunda promotoria do Ministério Público em Humaitá representada pelo Dr Rodrigo Nicoletti estará fazendo uma pesquisa com prazo de 15 dias através do número de WhatsApp (97) 3373 2403.

O Ministério Público local quer saber se os atendimentos em recém-nascidos como exame no pezinho exame da orelhinha estão sendo feito normalmente na unidades de saúde do município de Humaitá você ao falar com o Ministério Público local através do WhatsApp voce se identifica e dá a sua opinião, o ministério público do município de Humaitá quer ouvir a população local sobre os serviços oferecidos pela saúde do município.

