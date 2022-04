MP DE HUMAITÁ VAI FISCALIZAR CLUBES, BARES, E LOCAIS PÚBLICOS QUE ABUSAM DO SOM EXCESSIVO

O promotor de justiça Weslei Machado instaurou processo de cobrança de multa por pertubação do sossego contra a casa noturna BLACKOUT.

O MP em visita ao ambiente de festa, observou que, o som estava acima do permitido, e que mesmo pedindo ao proprietário que baixasse o som, o mesmo não cumpriu a determinação da promotoria, voltando a subir o volume do ambiente após 10 minutos, da saída do promotor do local festivo.

Em entrevista coletiva, o promotor disse que, a fiscalização será contínua durante os finais de semana e que, quem não se adequar as normativas da lei, será punido com multa e suspensão do Alvará de funcionamento.

Portanto, proprietários de clubes e bares, é bom controlar a zuada porque se não a lei cobrará seu cumprimento com rigidez.