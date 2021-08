MOVEIS GAZIN FEZ BONITO EM HUMAITÁ AO PREMIAR NOSSA APAE COM UM VALOR DE R$ 21.427,00 COM A PROMOÇÃO “PINTANDO O 7 GAZIN”

Neste final de semana sexta (20), o Grupo Gazin em Humaitá realizou entrega de um cheque no valor R$ 21.427,00 referente a uma campanha nacional realizada pelo Grupo Gazin, denominada “Pintando o 7” que arrecadou mais de R$ 2 milhões de reais em todo o Brasil.

A cada R$ 100,00 reais em compras, durante o mes de julho a Gazin creditava R$ 7,00 a sua promoção que seria destinada a APAE do município em que tenham lojas Gazin.

Em Humaitá temos duas lojas Gazin que juntas somaram mais de R$ 21 mil arrecadados e que foram entregues a APAE nesta sexta na sua LOJA MATRIZ de Humaitá.

A parceria com a Apae (Associação de Pais e Amigos Excepcionais), é a contribuição social de um dos maiores grupos empresariais do Brasil no setor de varejo de móveis e eletrodomésticos, serviços, informática, atacado, fabricantes de colchões e e-commerce, o Grupo Gazin faz bonito em nossa cidade mais uma vez, parabéns a Grupo e todo seu quadro funcional por esta ação social.