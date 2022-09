Motorista perde controle do carro e bate em poste de energia

Um motorista, de 55 anos, ficou gravemente ferido após sofrer um acidente

De acordo com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (Bptran), o veículo colidiu com um poste de energia. Segundo os militares, a falta de atenção do condutor do carro é o “possível fator” para o impacto contra o poste.

O carro tinha três ocupantes, sendo: motorista, de 55 anos, e dois jovens, de 19 (homem) e 22 anos (mulher). O Corpo de Bombeiros Militar retirou o condutor com auxílio de um desencarcerador.

Além do Corpo de Bombeiros e policiais, uma equipe da Energisa esteve no local para reparar os danos causados pelo acidente.

As vítimas foram socorridas em estado grave e encaminhadas para a Santa Casa. Conforme o boletim médico, o homem deu entrada às 6h11. O motorista está consciente e orientado, respirando sem auxílio de aparelhos. Ele será avaliado pelos especialistas de neurologia, urologia e cirurgia geral e aguarda uma cirurgia ortopédica.

A jovem de 22 anos e o rapaz de 19 também estão conscientes e aguardando reavaliação.