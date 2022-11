Motorista é preso após atropelar manifestantes pró-golpe

Um motorista foi preso em um bloqueio na Rodovia Washington Luís, em Mirassol (SP), após avançar com o carro sobre manifestantes golpistas na tarde da quarta-feira 2. Duas crianças, três PMs e outras 12 pessoas foram atingidos. Ninguém morreu

O condutor, de 28 anos, disse à Polícia Civil ter sido agredido pelos bolsonaristas e que isso o teria levado a acelerar o veículo. O condutor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado para a Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de São José do Rio Preto (SP). Ele vai passar por audiência de custódia nesta quinta-feira 3

O vídeo do atropelamento foi divulgado nas redes sociais. Momentos antes do ato, é possível ver policiais militares em meio aos manifestantes pacificamente. Os agentes – Polícia Rodoviária Federal e Polícias Militares estaduais – têm ordem do Supremo formou maioria e acatou a decisão anteriormente proferida pelo ministro Alexandre de Moraes

O capitão da Polícia Militar Rodoviária de São José do Rio Preto (SP), Maurício Noé Cavalari, disse que estava em negociação com os golpistas, até que ocorreu o atropelamento

“Estávamos em negociação com os manifestantes para poder desobstruir a via por completo. A negociação era pacífica, quando teve a interrupção total da pista. Alguns manifestantes chegaram a deitar na rodovia. Não houve uso de força, mas um condutor arrancou bruscamente sobre as pessoas. Ele só parou quando os policiais fizeram a abordagem”, disse.