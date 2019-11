Motoqueiro morre após colisão com carro em estrada

Iranduba – O condutor de uma motocicleta morreu após colidir com um automóvel na tarde deste domingo (3), na entrada de Iranduba, município a 27 quilômetros de Manaus. De acordo com informações da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o acidente ocorreu por voltas das 16h45, no quilômetro 14 da estrada Manuel Urbano, na entrada de Iranduba.

Nem a vítima, nem o motorista do carro foram identificados. Segundo a polícia, o motoqueiro morreu no local do acidente.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o carro envolvido no acidente capotado na via. O motorista teria fugido do local sem prestar socorro à vítima.

Veja o vídeo do local do acidente: