Motociclista morre atropelado por caminhonete na BR-319 e condutor tenta fugir

O motociclista identificado como Vardecir da Silva, 56, conhecido como “Paraná”, morreu por volta das 5h30 desta sexta-feira (24) após ser atingido em cheio por uma caminhonete na BR-319, em frente a Vila Dnit, após a ponte do rio Madeira, em Porto Velho (RO).

O condutor do veículo causador do acidente ainda tentou fugir, mas com informações de testemunhas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu prendê-lo na altura do quilômetro 22 da rodovia.

As informações são de que o motociclista estava indo para um sítio no quilômetro 13 sentido Humaitá, quando foi atropelado por trás pela caminhonete. O motorista em seguida fugiu sem prestar socorro e a vítima morreu no local.

O condutor da caminhonete após ser interceptado pela polícia foi encaminhado para a Central de Flagrantes e será submetido ao teste de barômetro. O corpo do motociclista foi removido ao IML.