Morre o ator Nilton Moreira aos 32 anos vítima da Covid-19

Morreu na última segunda-feira, 15 de agosto, o ator, modelo e influencer Nilton Moreira, de 32 anos, após não resistir à complicações da Covid-19. Sendo assim, por meio de uma nota enviada ao portal G1, Arnaldo José, pai do ator, disse que o filho era imunossuprimido.

Dessa forma, para o portal, seu Arnaldo falou: “Nilton teve Covid-19 três vezes. Nesta última, ele desenvolveu pneumonia aguda, além de anemia profunda. A família está muito abalada”, explicou o pai do ator, bastante emocionado e abalado com a morte do seu filho.

Em suma, o ator ficou 20 dias internado no Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia, onde acabou recebendo cuidados especializados devido ao seu grave estado de saúde, porém, o artista não resistiu as complicações da doença e morreu. O corpo dele foi velado no Cemitério Vale do Cerrado, na Rodovia dos Romeiros.

Sendo assim, o ator que estava iniciando a sua trajetória como artista, já possuía cerca de 34 mil seguidores, somente no Instagram. No entanto, na página social, amigos, parentes e conhecidos lamentaram a sua morte tão precocemente, devido a doença.

“Nilton era o orgulho de todos, muito meigo, carinhoso, tinha um coração muito grande”, desabafou o pai do ator, ainda em comunicado ao G1.

Arnaldo José conta que o filho trabalhava como modelo em Goiás, onde atuou em peças publicitárias de faculdades, de uma rede de supermercados, entre outros. Como ator, Nilton Moreira trabalhou em outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Em suma, o artista chegou a visitar os Estúdios Globo e sonhava alto, pensando em um dia poder atuar em uma grande produção da emissora.