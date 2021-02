MORRE EM MANAUS O EX-PROCURADOR GERAL DO AMAZONAS, O HUMAITAENSE FRANCISCO CRUZ (CHICAO)

O ex-procurador-geral de Justiça Francisco Cruz faleceu no início da madrugada desta segunda-feira, vítima de Covid-19. Ele vinha lutando contra a doença desde o início do mês de janeiro e acabou não resistindo às complicações.

“É com profundo pesar que informamos o falecimento agora pouco no hospital Santa Júlia do nosso ex-PGJ Francisco Cruz. Nossos mais profundos sentimentos a toda família e amigos. Que Deus o receba em sua morada eterna”, disse Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP), por meio de nota.

Francisco Cruz atuou no Ministério Público do Estado do Amazonas como promotor e depois procurador por 34 anos. Ele também foi titular da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) em 2014 e secretário extraordinário de Relações Institucionais em 2015.

Também teve á vida ligada à cultura, sendo um dos fundadores da Banda Independente Confraria do Armando (BICA).

Ele deixa esposa e dois filhos.