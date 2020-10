Morre em manaus Lean Ferreira Furtado Neves

É com muita tristeza e pesar que informo a todo o povo humaitaense, o falecimento de Dona Lean Ferreira Furtado Neves, de 59 anos.

Dona Lean Neves como era mais conhecida, era esposa do saudoso empresário e ex-vice prefeito Sebastião Luly Chixaro Neves.

Dona Lean Neves, foi secretaria de Ação Municipal onde desempenhou um grande trabalho por nossa cidade. Dona Lean Neves faleceu hoje (23) as 23h10 no Hospital Santa Julia em Manaus, seu óbito foi ocasionado pela disfunção de múltiplo órgãos e sistemas. A ex-secretária lutava já alguns anos contra leucemia mas infelizmente nesta noite de sexta-feira partiu para o descanso eterno.

Dona Lean Neves, deixa filhos, netos e netas. Seu corpo deve ser velado em Manaus. Mais informações atualizaremos durante o sábado (24).