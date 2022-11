Morre aos 77 anos a cantora Gal Costa, uma das maiores vozes da MPB

Uma das maiores vozes da Música Popular Brasileira (MPB) silenciou. Gal Costa, morreu em São Paulo na manhã desta quarta-feira (09) aos 77 anos, informação que foi confirmada pela assessoria da cantora. A causa da morte ainda é desconhecida.

Ela seria uma das atrações do Festival Primavera Sound, que aconteceu nesse final de semana em São Paulo, mas sua participação foi cancelada de última hora.

Sua assessoria informou que ela necessitava de recuperação após remoção de um nódulo na fossa nasal direita, devendo ficar fora dos palcos até o final de novembro, conforme orientação dos médicos que a acompanhavam.

A cirurgia da cantora foi realizada em setembro após sua apresentação no Coala, festival de música realizado em São Paulo. Desde então, a cantora não retornou mais aos palcos. Gal Costa já estava com datas de uma turnê, intitulada As Várias Pontas de uma Estrela, que estava marcada para os meses de dezembro e janeiro.

Gal Costa nasceu em Salvador-BA, em 1945, e sempre recebeu incentivos da mãe para seguir carreira na música. A cantora não teve a participação do pai no início da sua carreira, morto durante a adolescência da artista.

A artista foi uma revolução das vozes e também dos costumes da música brasileira desde o surgimento da cena nacional, nessa mesma década.

Com informações da Folha de São Paulo