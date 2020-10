Morre aos 41 anos o ex-atacante amazonense ‘Bazinho’

‘Bazinho’ teria sido vítima de uma parada cardíaca e foi encontrado morto dentro da própria casa

Manaus (AM) – O mundo do futebol amazonense ficou mais triste na tarde da última segunda-feira (19/10) com a morte do o ex-atacante Francimar Costa dos Santos, mais conhecido como ‘Bazinho’. O ex-jogador tinha 41 anos de idade mas infelizmente foi encontrado morto dentro de sua própria residência, situada no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. De acordo com informações confirmadas pela família do atleta, ‘Bazinho’ teria sido vítima de uma parada cardíaca.

Bazinho foi um dos principais atacantes do amazonenses na década de 2000, com um título estadual com a camisa do Grêmio Coariense, em 2005. Além disso, foi artilheiro do Campeonato Amazonense duas vezes. Em 2006, pelo Fast, com 13 gols e, em 2011, com 11 pelo Operário-AM.

Na temporada 2012 e 2013, o jogador se envolveu com delitos e chegou a ser preso. O jogador era dependente químico e chegou a ser internado em clínica de reabilitação. Suas últimas temporadas no futebol profissional foram em 2014 no Penarol-AM e em 2015 no Operário-AM.