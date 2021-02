MOREU AGORA POUCO EM PORTO VELHO, NOSSO ETERNO MANUEL RUI

Acabei de receber essa triste informação, sobre o falecimento do senhor Manuel Rui Botelho. Patriarca da numerosa família Botelho, este guerreiro desbravador de nossa cidade, deixa seu legado em nossa cidade.

Para quem é das antigas sabe bastante da vida deste ilustre senhor que ora nos deixa. MANUEL RUI BOTELHO, lutava pela recuperação de sua saúde na cidade de Porto Velho, onde agora pouco não resistiu e veio a óbito, vítima de uma parada cardíaca. Manuel Rui apresentava um quadro de pneumonia, agravado por uma pequena hemorragia, que se agravou ocasionando uma parada cardíaca.

É com pesar e tristeza que neste momento de dor espiritual, registro este fato lamentável. A redação do site Acritica de Humaitá registra com bastante tristeza e pesar este momento emblemático para toda a familia Botelho.

O seu corpo deverá ser transladado para Humaitá e seu velório ainda nao foi definido pela família. Mais informações a qualquer momento aqui no seu canal de informação.

