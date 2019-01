Morcegos atacam e mordem nove moradores de comunidade ribeirinha

Nove moradores de uma mesma comunidade ribeirinha de Manaus foram atacados e mordidos por morcegos hematófagos na última semana. Dentre as vítimas, sete são da mesma família e moram na mesma residência, incluindo uma criança de 2 anos e a mãe, e mais dois moradores da comunidade. O risco é que haja contaminação pelo vírus da raiva.

Segundo a Prefeitura de Manaus, o caso aconteceu na comunidade Nova Jerusalém, na área ribeirinha Minpidiaú, na calha do rio Negro, na zona rural de Manaus, a cerca 80 quilômetros da capital. O ataque de morcego à mãe e à criança aconteceu no dia 13 de janeiro.

Devido aos sequentes ataques, uma equipe de oito técnicos do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Amazonas (CIEVS/AM), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), foi até a comunidade no último sábado (19) e realizou uma ação preventiva com os moradores. “A Semsa foi acionada e imediatamente destacou a equipe de Vigilância Epidemiológica para investigação e acompanhamento do caso, confirmando a agressão à criança e à mãe por morcego, em casa, no dia 13 de janeiro”, disse secretária municipal de Saúde em exercício, Adriana Elias.

Segundo a secretária, e conforme relatos da mãe mordida pelo morcego, no dia seguinte ao ataque a criança de 2 anos apresentou sintomas de febre e dor abdominal. Ambas foram transferidas para Manaus, para a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, onde receberam soro e vacinação.

Também no sábado (19) mais cinco vítimas dos ataques de morcego, todos da mesma família, foram transferidos para Manaus para receberem vacina e soro ou imunoglobulina. De acordo com a Semsa, até o momento nenhuma das vítimas apresentou sintomas da doença causada pelo vírus da raiva, a raiva humana. Atualmente, as vítimas do morcego passam por atendimento antirrábico.

Tipo do morcego

De acordo com a prefeitura, na próxima terça (22) uma equipe de profissionais vai à comunidade para identificar qual a espécie de morcegos hematófagos causou as agressões. A equipe é composta por agentes do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae) da Semsa, técnicos da Vigilância Epidemiológica e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), além de técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS).

O trabalho da equipe acontecerá durante a noite. Os agentes vão capturar morcegos para análise e aplicação de pasta vampiricida para eliminação de colônias remanescentes. “Acreditamos que causas ambientais possam ter provocado a mudança de comportamento dos morcegos, que normalmente se alimentam do sangue de animais como cavalos, bois, galinhas, cães e gatos. O sangue humano é a última opção na alimentação desses indivíduos”, disse a enfermeira Marinélia Ferreira, diretora do Devae.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, todos os morcegos podem carregar o vírus da raiva, mas para que haja transmissão é necessário o contato da saliva do animal com o sangue humano. Segundo o órgão, os morcegos hematófagos, que mordem animais, são os principais transmissores.

Campanha antirrábica

Desde dezembro do ano passado, a Prefeitura de Manaus realiza na zona urbana da capital a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal, com a meta de vacinar 234.329 animais, sendo 170.421 cães e 63.908 gatos. Na zona rural a campanha foi encerrada ainda em 2018, com a vacinação de 12.606 animais.

O trabalho é realizado casa a casa, mas caso os tutores dos animais não estejam no momento da visita dos vacinadores, poderão procurar a vacina nos postos fixos. Um deles está instalado na própria sede do CCZ, na avenida Brasil, Compensa, Zona Oeste, e o outro na unidade móvel estacionada no Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, Jorge Teixeira, Zona Leste. Os dois postos fixos funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, e aos sábados, das 8h às 11h30.

O que é raiva

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda que acomete mamíferos, inclusive o homem. É considerada uma zoonose, ou seja, é uma doença que pode ser transmitida dos animais para o homem e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda, letal em aproximadamente 100%.

É transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordedura, mas também pela arranhadura e/ou lambedura desses animais. A vacinação anual de cães e gatos é uma medida eficaz de prevenção da raiva nesses animais e, consequentemente, da raiva humana.

*Com informações da assessoria de imprensa