MORADORES E COMERCIANTES SE PREPARAM PARA O PERÍODO DE VISITAS AO IPIXUNA

A semana da pátria e do aniversário do Amazonas, deve movimentar milhares de turistas vindos de Rondônia para Humaitá. Grande parte destes visitantes serão destinados ao Balneário do IPIXUNA em busca das praias e da tranquilidade natural de nosso paraíso ecológico.

Moradores e comerciantes já se preparam para faturar com a chegada dos visitantes. Muitos alugam suas propriedades para famílias que fogem do movimento urbano durante os feriados.

A secretaria de meio ambiente precisa acompanhar de perto este movimento, junto com a Marinha que também estará fiscalizando o fluxo de voadeiras e jet-ski que devem circular pelo rio.

A SEMSA deve montar barracas para cobrar o cartão de vacinas e ter uma equipe médica de plantão para os primeiros socorros.

A polícia militar, deve deslocar também, uma equipe direcionada ao local durante os próximos dias.

Para quem não vai a Brasília marchar com o ‘BOZO’ fica aqui uma boa opção a ser seguida. Bom descanso a todos, mas lembrem-se todo cuidado é pouco, para não agredirmos a natureza. Lixo, deve ser coletado e armazenado em sacos plásticos.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ