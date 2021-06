A POEIRA TEM DEIXADO MORADORES DA ZONA URBANA DO DISTRITO DE REALIDADE, REVOLTADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. O MOTIVO É A FALTA DE UM CAMINHÃO PIPA PARA AGUAR AS RUAS, QUE DEVIDO O MOVIMENTO TEM DEIXADO AS CASAS LARANJAS DE TANTA POEIRA.

DONAS DE CASAS NÃO ESTÃO SUPORTANDO TER QUE LIMPAR SUAS CASAS, DE HORA EM HORA.

A CAUSA É COLETIVA POR ISSO MESMO ESTÃO FORMANDO UMA COMITIVA PARA VIR A CIDADE COBRAR DO GESTOR MUNICIPAL URGÊNCIA NA SOLUÇÃO DESTA CAUSA.