Monitoramento da FVS detecta 5% de trabalhadores com covid-19 em canteiros de obras

O monitoramento da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) detectou 88 trabalhadores (5,08%) com o novo coronavírus (SARS-CoV-2), que causa covid-19, em 26 canteiros de obras privados da construção civil em Manaus. Ao todo, foram realizados 1.731 exames de RT-PCR nos locais de trabalho por equipes da FVS-AM.

A ação de testagem iniciou no dia 10/02 e finalizou 24/02, e objetivou identificar infectados nos canteiros de obras e isolá-los, para evitar a disseminação de covid-19 no ambiente de trabalho dos enfermos identificados. Os funcionários que tiveram resultado positivo para o novo coronavírus foram localizados em 19 canteiros de obras. Eles foram afastados e encaminhados à rede de assistência em saúde para início de tratamento.

De acordo com o diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, a estratégia de controle da covid-19 realizada foi importante para evitar que infectados transmitissem covid-19 para outros trabalhadores saudáveis. “O afastamento, isolamento e tratamento dos que testaram positivo é fundamental para conter a disseminação de covid-19. Também orientamos aos trabalhadores sobre a importância da manutenção das medidas de prevenção ao novo coronavírus”, afirmou.

Loading...

As coletas de amostras para os exames RT-PCR foram realizadas por equipes do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (CIEVS/FVS) e Comissão Estadual de Prevenção e Controle de Infecção em Serviços de Saúde (CECCIS/FVS). “As equipes técnicas receberam as solicitações de serviço considerando a alta taxa de transmissibilidade da doença. As ações objetivaram resguardar a saúde dos trabalhadores”, afirmou a coordenadora do CECCIS/FVS, enfermeira Evelyn Campelo.

As amostras foram processadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/FVS). As testagens nos canteiros de obras envolveram, além da FVS-AM, a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi), a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e as construtoras da construção civil em Manaus.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e atua no monitoramento de doenças no estado. A instituição atua na linha de frente do enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Amazonas. A FVS-AM funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus.

FOTOS: Lucas Silva / Secom